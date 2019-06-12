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Шахтер отдаст Гимараэшу своего игрока в аренду, чтобы не платить за Каштру

10:35 163 Читати українською
Шахтер отдаст Гимараэшу своего игрока в аренду, чтобы не платить за Каштру
Луиш Каштру / Record

Украинский гранд хочет предложить португальцам особые условия для перехода Луиша Каштру.

"Горняки" могут оставить Гимараэшу защитника Додо, если тренер "ангелов" переедет в Украину, информирует Guimaraesdigital.com.

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Компенсация за Каштру будет стоить 1 млн евро, но Шахтер не хочет платить за досрочный разрыв контракта. Дончане предлагают еще на год оставить защитника Додо в аренде, чтобы пиренейцы отпустили наставника.

20-летний бразилец весь прошлый сезон провел именно в Гимараеше. На счету латераля 12 матчей за португальский клуб, 2 гола и 2 результативные передачи.

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Шахтер Шахтер Витория Гимараэш Витория Гимараэш Трансферы Луиш Каштру Луиш Каштру Додо Додо
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