"Когда тренера приглашает какой-то клуб, он должен понимать, в каком контексте предстоит работать. Я всегда это делаю. Понятно, что всегда в голове есть определенные сомнения: соглашаться или нет.

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У Шахтера есть проект. У президента есть определенный проект на клуб, и мы должны по ним работать. Это не зависит от людей, это зависит от администрации клуба. И когда у нас было первое собрание с президентом, я прекрасно знал всех игроков.

Мы, кстати, с Паулу Фонсекой работали вместе в Порту, и построили прекрасные отношения. С тех пор, как он покинул Португалию, я прекрасно за ним следил. Видел много матчей Шахтера с ним, потому знал эту команду. А потом просто, когда поступило предложение, более глубоко стал изучать этот вопрос", – рассказал Каштру для клубного Youtube-канала "горняков".

Напомним, в своем дебютном сезоне в Шахтере португальский специалист завоевал золотые медали УПЛ и добрался до полуфинала Лиги Европы.

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