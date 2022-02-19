Каштру согласился возглавить Коринтианс – экс-тренер Шахтера готов заплатить нынешнему клубу за разрыв соглашения
Бывший главный тренер Шахтера Луиш Каштру нашел новое место работы за океаном.
Португалец готов завершить сотрудничество с катарским Аль-Духаилем и возглавить бразильский Коринтианс, сообщает Globoesporte.
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На следующей неделе он должен прибыть в Бразилию вместе с помощниками, чтобы согласовать условия сотрудничества. В настоящее время Каштру связан контрактом с Аль-Духаилем, а за разрыв сделки необходимо выплатить компенсацию в размере 1,2 млн евро. Интересно, что португалец готов заплатить часть суммы из собственного кармана.
Добавим, что Коринтианс подготовил для экс-наставника Шахтера контракт на 2 года, согласно которому он со своим штабом будет зарабатывать 3,5 млн в год.
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