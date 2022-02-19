Португалец готов завершить сотрудничество с катарским Аль-Духаилем и возглавить бразильский Коринтианс, сообщает Globoesporte.

Каштру может возглавить бразильский гранд – за экс-тренера Шахтера нужно выложить кругленькую сумму

На следующей неделе он должен прибыть в Бразилию вместе с помощниками, чтобы согласовать условия сотрудничества. В настоящее время Каштру связан контрактом с Аль-Духаилем, а за разрыв сделки необходимо выплатить компенсацию в размере 1,2 млн евро. Интересно, что португалец готов заплатить часть суммы из собственного кармана.

Добавим, что Коринтианс подготовил для экс-наставника Шахтера контракт на 2 года, согласно которому он со своим штабом будет зарабатывать 3,5 млн в год.

Топ-10 безработных тренеров – Зидан, чемпионы мира и украинский след