У Луиша Каштру есть хорошая возможность попробовать свои силы за океаном.

Ботафо заинтересован в услугах португальского специалиста, информирует Globo Esporte.

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Предыдущий тренер Эндерсон Морейра вернул команду в элиту, однако был вынужден уйти из-за конфликта с руководством. Ботафого хочет объявить наследника до конца следующей недели. Правда, для приглашения Каштру есть финансовое препятствие. Португалец имеет действующий контракт с катарским Аль-Духайлем, а за досрочное расторжение нужно заплатить один миллион евро.

Напомним, Каштру два сезона работал в Шахтере, с которым выиграл чемпионат Украины 2019/20.

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