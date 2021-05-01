"Мы практически решили вопрос второго места после разочарования и потери титула. Наш состав сегодня очень отличается от того, что был в предыдущем матче. Некоторые ребята не смогли восстановиться.

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В этом поединке была достаточно большая ротация. Сегодня команда контролировала матч, несмотря на сильный старт СК Днепр-1. Но мы достаточно быстро смогли взять игру в свои руки, воспользовались возможностями. Во втором тайме мы не давали сопернику создавать моменты до 80 минуты.

На последней минуте мы немного потеряли стабильность. После углового мы не занимали правильные позиции. Это привело к пропущенному мячу. Но мы сегодня были хорошей командой, которая активно действовала как в атаке, так и в обороне", – цитирует Каштру сайт ТК Футбол.

К слову, благодаря победе Шахтер закрепился на 2 строчке, набрав 48 очков. Подопечные Луиша Каштру могут гарантировать себе серебряные медали уже завтра, если Заря проиграет, или же в следующем туре, если "горняки" победят Минай.

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