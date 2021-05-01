"Ми практично вирішили питання другого місця після розчарування і втрати титулу. Наш склад сьогодні дуже відрізняється від того, що був у попередньому матчі. Деякі хлопці не змогли відновитися.

Шахтар – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У цьому поєдинку була досить велика ротація. Сьогодні команда контролювала матч, попри сильний старт СК Дніпро-1. Але ми досить швидко змогли взяти гру у свої руки, скористалися можливостями. У другому таймі ми не давали супернику створювати моменти до 80 хвилини.

На останній хвилині ми трохи втратили стабільність. Після кутового ми не займали правильні позиції. Це призвело до пропущеного м'яча. Але ми сьогодні були хорошою командою, яка активно діяла як в атаці, так і в обороні", – цитує Каштру сайт ТК Футбол.

До слова, завдяки перемозі Шахтар закріпився на 2 сходинці, набравши 48 очок. Підопічні Луїша Каштру можуть гарантувати собі срібні медалі вже завтра, якщо Зоря програє, або ж у наступному турі, якщо "гірники" переможуть Минай.

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