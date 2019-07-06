Каштру: Шахтер мог побеждать Копенгаген со счетом 3:0 или 4:0

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над Копенгагеном (2:1).

"Первый тайм был очень хорошим: было очень много атак, а команда была стабильной и создавала много голевых моментов. Результат о многом не говорит, но передает то, что было на поле. Мы могли победить со счетом 3:0 или 4:0. Команда проделала большой объем работы в атаке. Я остался доволен этим матчем.

Шахтер – Копенгаген – 2:1 – видео голов и обзор матча

В матче с Копенгагеном играли футболисты, которые провели меньше времени во встрече с Юрдингеном (1:1). Мы добавили им несколько минут во второй игре. Никаких рисков травм не было. Ребята отдаются своей работе и показывают это в матчах. Это оставляет уверенность на будущее.

Мораес абсолютно уверенно вернулся к тренировкам – забивает голы. Он живет этим, эти мячи очень важны для его уверенности. Очень часто люди замечают только то, что футболист делает в атаке, но он прекрасно себя проявляет и в обороне. В команде есть огромный компромисс между атакой и обороной", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

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