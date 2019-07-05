Шахтер – Копенгаген – 2:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер переиграл Копенгаген в контрольном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Копенгаген.

Товарищеский матч

Шахтер – Копенгаген – 2:1

Голы: Мораес, 16, 21 – Хольсе, 40

Шахтер обыграл Копенгаген благодаря дублю Мораеса – гибкая атака "горняков", активный Додо

Донецкий Шахтер в рамках предсезонного сбора в Германии встретился с чемпионом датской Суперлиги Копенгагеном. Уже в первые 21 минуту встречи Жуниор Мораес отметился дублем, но под конец тайма Хольсе отыграл один гол.

Во втором тайме командам не удалось поразить ворота друг друга и в итоге матч завершился победой "горняков".