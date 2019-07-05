Шахтер обыграл Копенгаген благодаря дублю Мораеса – гибкая атака "горняков", активный Додо

Шахтер минимально одолел чемпиона Дании во втором спарринге на сборах в Австрии (2:1). Отчет о поединке читайте на сайте "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Копенгаген – 2:1

Голы: Мораес, 16, 21 – Хольсе, 40

На первых сборах команда Луиша Каштру выиграла оба матча против болгарских команд. Сначала "горняки" разгромили участника квалификации ЛЧ-2019/20 Лудогорец (3:0), а затем минимально обыграли софийский ЦСКА (1:0). Второй сбор Шахтер начал матчем против команды 3-го немецкого дивизиона Юрдингена, который состоялся сегодня в 13:00. Украинцы расписали ничью 1:1 – голом отметился Густаво Бланко Лещук.

Шахтер – Юрдинген: Бланко Лещук затмевает чемпиона мира, неважный матч против команды из 3-го дивизиона

На второй матч за день Луиш Каштру поставил иной состав – тех футболистов, которые не принимали участия в обеденном поединке. Если с немцами играл преимущественно резерв, то против Копенгагена тренерский штаб выпустил вероятную основу: Пятов – Додо, Хочолава, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Соломон, Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес.

Шахтер значительно активнее начал матч, уже на 4-й минуте Манор Соломон с передачи Додо попал в перекладину. Вскоре Марлос проверил бдительность голкипера ударом из-за пределов штрафной – тот справился. Все острые атаки "горняков" шли через правый фланг. На 16-й минуте они все же прорвали эту зону Копенгагена, когда Марлос качнул соперника и отбросил на Мораеса, а Жуниор двумя касаниями оставил датскую оборону в дураках и открыл счет во встрече.

Оставил троих не у дел! Шикарный сольный гол Жуниора Мораеса в матче #ШахтерКопенгаген. pic.twitter.com/BEXn7AICqr — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 5. Juli 2019

Очень быстро подопечные Луиша Каштру удвоили преимущество. Давит Хочолава нашел Алана Патрика в центре поля, тот протащил мяч десяток метров и вывел на удар Мораеса. Бразильский бомбардир легко оформил дубль. Уже в следующей атаке Жуниор мог оформить хет-трик после очередного подключения Додо, однако на этот раз вратарь Копенгагена был на месте. Как и в моменте с пушечным выстрелом Тайсона со штрафного.

В последней трети первого тайма датчане начали активно идти вперед и создавать моменты. На 40-й минуте их усилия принесли результат. Дарави прошел справа Додо и подключил Ндойе. С ударом последнего Андрей Пятов справился, но на добивание первым успел Хольсе, за которым не уследил Исмаили. 2:1 в перерыве.

Во втором тайме команды играли значительно спокойнее – 45-минутка прошла почти без моментов. Можно вспомнить разве что неточные удары Винда и Тайсона на противоположных концах поля. Шахтер больше времени проводил без мяча и отрабатывал позиционную оборону – и делал это довольно успешно, ведь Копенгаген так и не сумел создать настоящую остроту.

Впереди "горняки" действовали более академично, не так активно обменивались позициями и проявляли меньше энтузиазма. Выход со скамейки запасных Виктора Коваленко и Густаво Бланко Лещука несколько освежил игру. Единственный шанс до финального свистка получил Коваленко – после комбинации с участием Марлоса, Тайсона и Бланко Лещука он пробил в каркас ворот. 2:1 – первая победа Шахтера на втором сборе.

Гибкость донецкой атаки

Луиш Каштру снова выпустил Марлоса в центре поля в паре с Аланом Патриком, Тайсона поставил на левый фланг, а Соломона – на правый. Впрочем, за созидательными игроками Шахтера не были закреплены конкретные зоны, они постоянно обменивались позициями.

Тайсон гулял по всему полю, динамично смещаясь не только в центр, но и на противоположную бровку, также садился "под" Исмаили. Благодаря его появлению справа Шахтер забил первый гол. Жуниор Мораес перегружал зоны в полуфлангах и даже в опорной. Марлос во время позиционной обороны поднимался на одну линию с форвардом, или заменял Мораеса на острие. Алан Патрик действовал по всей левой половине поля.

В результате схема Шахтера была комбинированной. 4-1-4-1, 4-4-2, 4-2-3-1 менялись в течение матча несколько раз. Новый наставник "горняков" не лукавил, когда говорил, что схема для него – просто формальность. Это нравится, это интересно, это запутывает соперника. Резервисты не столь хорошо взаимодействуют и не столь универсальны. Основе же это удается хорошо. В первую очередь – благодаря Марлосу в центре поля и свободному художнику Тайсону.

Додо и Патрик – матч в плюс

Перед матчем назвать состав на Копенгаген "полностью основным" было не совсем правильно из-за появления Алана Патрика и Додо. Первого явно переоценивал Паулу Фонсека, а второй до сих пор почти не играл за Шахтер. Сегодня они оба показали, почему Каштру поставил их на более важный матч.

Додо классно подключался в атаку, особенно в первом тайме. Его забегания приводили к моментам Мораеса и Соломона. Бразильский фулбек мог записать себе в актив пару голевых передач, если бы партнеры лучше реализовали шансы. Правый фланг работал шире, чем левый, а Додо действовал даже выше Исмаили, не похищая зоны у Соломона и Марлоса. С его фланга пришел гол Копенгагена, но в двух-трех других ситуациях он отзащищался хорошо.

Алан Патрик понравился тем, что покрывал большую зону. И высоко поднимался для комбинаций, и возвращался в опорную к Степаненко, и прикрывал левый фланг, когда там не было Тайсона. Он протянул мяч во второй голевой атаке, а затем еще дважды провернул такой трюк, но те атаки не завершились забитыми мячами. Во втором тайме Патрик несколько подсел, а Коваленко, который его заменил, добавил активности. Алану еще есть над чем работать, чтобы забронировать место в старте.