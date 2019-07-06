Каштру: Шахтар міг перемагати Копенгаген з рахунком 3:0 або 4:0

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу над Копенгагеном (2:1).

"Перший тайм був дуже хорошим: було дуже багато атак, а команда була стабільною і створювала багато гольових моментів. Результат багато про що не говорить, але передає те, що було на полі. Ми могли перемогти з рахунком 3:0 або 4:0. Команда виконала великий обсяг роботи в атаці. Я залишився задоволений цим матчем.

Шахтар – Копенгаген – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У матчі з Копенгагеном грали футболісти, які провели менше часу у зустрічі з Юрдінгеном (1:1). Ми додали їм кілька хвилин у другій грі. Ніяких ризиків травм не було. Хлопці віддаються своїй роботі і показують це в матчах. Це залишає впевненість на майбутнє.

Мораєс абсолютно впевнено повернувся до тренувань – забиває голи. Він живе цим, ці м'ячі дуже важливі для його впевненості. Дуже часто люди помічають тільки те, що футболіст робить в атаці, але він прекрасно себе проявляє і в обороні. У команді є величезний компроміс між атакою і обороною", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

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