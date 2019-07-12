Каштру: Результат матча важен, но мы все еще далеки от идеала

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал поражение в контрольном матче против АПОЭЛ (0:1).

"АПОЭЛ демонстрировал скоростной футбол. Мы полностью контролировали ход матча, попали в стойку и имели еще несколько возможностей, но не реализовали их. Было сложно вскрыть оборону АПОЭЛа, однако мы все равно создавали моменты. А в конце соперник сумел забить нам в быстрой атаке. В принципе, результат здесь не так важен, но мы хотели победить.

Шахтер – АПОЭЛ – 0:1 – видео гола и обзор матча

Радует, что мы смогли несколько раз раскрыть их оборону и всегда находили свободное пространство, провели ряд качественных атак, добирались до штрафной и создавали довольно опасные моменты. Ребята выполнили на поле много работы. Официальные матчи все ближе, и мы все больше мотивированы к началу сезона.

Мы еще достаточно далеки от идеала, но с каждым днем ​​будем все лучше. Будем полностью готовы к первому официальному матчу. У нас много товарищеских игр, и то, что ребята чувствуют усталость, абсолютно нормально. Очень важно восстановиться, и перейти к нашему нормальному расписанию тренировок, чтобы в начале сезона быть еще сильнее", – поделился Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

Шахтер проиграл АПОЭЛу в заключительном матче на сборах