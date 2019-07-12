Каштру: Результат матчу неважливий, але ми все ще далекі від ідеалу

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував поразку в контрольному матчі проти АПОЕЛа (0:1).

"АПОЕЛ демонстрував швидкісний футбол. Ми повністю контролювали хід матчу, влучили в стійку і мали ще кілька нагод, але не реалізували їх. Було складно розкрити оборону АПОЕЛа, однак ми все одно створювали моменти. А в кінці суперник зумів забити нам в швидкій атаці. В принципі, результат тут не так важливий, але ми хотіли перемогти.

Шахтар – АПОЕЛ – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Радує, що ми змогли кілька разів розкрити їх оборону і завжди знаходили вільний простір, провели ряд якісних атак, добиралися до штрафного та створювали досить небезпечні моменти. Хлопці виконали на поле багато роботи. Офіційні матчі все ближче, і ми все більше мотивовані до початку сезону.

Ми ще досить далекі від ідеалу, але з кожним днем ​​будемо все краще. Будемо повністю готові до першого офіційного матчу. У нас багато товариських ігор, і те, що хлопці відчувають втому, абсолютно нормально. Дуже важливо відновитися, і перейти до нашого нормального розкладу тренувань, щоб на початку сезону бути ще сильніше", – поділився Каштру в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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