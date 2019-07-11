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Шахтер – АПОЭЛ – 0:1 – видео гола и обзор матча

21:42 79 Читати українською
Шахтер – АПОЭЛ – 0:1 – видео гола и обзор матча
Шахтер – АПОЭЛ – 0:1 – видео гола и обзор матча

АПОЭЛ переиграл Шахтер в товарищеском матче. Смотрите видео гола и обзор игры Шахтер – АПОЭЛ.

Товарищеские матчи
Шахтер
0
0 : 1
1
АПОЭЛ
18:30 11:07:2019
завершено
 

Товарищеский матч

Шахтер – АПОЭЛ – 0:1

Гол: Халлениус, 84

Шахтер минимально уступил кипрскому АПОЭЛу в контрольном поединке. Первый тайм активнее провели киприоты, однако самый острый момент упустил Мораес, который попал в штангу.

Шахтер проиграл АПОЭЛу в заключительном матче на сборах

Во втором тайме "горняки" немного выровняли игру, однако в конце матча АПОЭЛ вырвал победу, Халлениус воспользовался ошибкой в защите Шахтера и отправил мяч в ворота Шевченко.

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Межсезонные сборы Товарищеские матчи Шахтер Шахтер Видеоновости АПОЭЛ АПОЭЛ Шахтер - АПОЭЛ
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