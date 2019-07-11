Шахтер – АПОЭЛ – 0:1 – видео гола и обзор матча

АПОЭЛ переиграл Шахтер в товарищеском матче. Смотрите видео гола и обзор игры Шахтер – АПОЭЛ.

Товарищеский матч

Шахтер – АПОЭЛ – 0:1

Гол: Халлениус, 84

Шахтер минимально уступил кипрскому АПОЭЛу в контрольном поединке. Первый тайм активнее провели киприоты, однако самый острый момент упустил Мораес, который попал в штангу.

Шахтер проиграл АПОЭЛу в заключительном матче на сборах

Во втором тайме "горняки" немного выровняли игру, однако в конце матча АПОЭЛ вырвал победу, Халлениус воспользовался ошибкой в защите Шахтера и отправил мяч в ворота Шевченко.