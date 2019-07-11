Шахтер проиграл АПОЭЛу в заключительном матче на сборах

Шахтер уступил АПОЭЛу в завершальном спарринге на сборах в Австрии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – АПОЭЛ – 0:1

Гол: Халлениус, 84

Последним контрольным поединком для Шахтера на австрийских сборах стал матч против АПОЭЛа – самого титулованного клуба Кипра, который будет выступать в квалификации Лиги чемпионов 2019/20. Чемпион Украины в свою очередь уже обеспечил себе участие в групповом турнире самого престижного клубного турнира Европы.

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Луиш Каштру выпустил практически оптимальный состав – в воротах играл Пятов, четверку защитников составили Болбат, Матвиенко, Хочолава и Исмаили. В центре поля действовали Степаненко и Алан Патрик, ближе к атаке – Коваленко, Марлос и Соломон, а на острие атаки вышел Жуниор Мораес.

Первые минуты игры прошли в интенсивном темпе, но без моментов. Киприоты не без успеха применяли активный высокий прессинг и вообще выглядели активнее. Как следствие, в первую треть тайма "горняки" абсолютно ничего не создали, ограничившись преимущественно контролем мяча на своей половине поля.

На 19-й минуте АПОЭЛ имел классный шанс – после быстрой атаки Аль-Таамари получил мяч в штрафной, качнул Матвиенко и пробил с левой в дальний угол. Не хватило совсем немного – мяч пролетел в сантиметрах от стойки. В следующей атаке Хочолава в отчаянном подкате прервал прострел с фланга. Откровенно интереснее выглядели киприоты в первой половине тайма.

Шахтер ответил на 26-й минуте, создав супермомент. Марлос классно забросил на Соломона, тот в касание пробил с лёта в ближний угол – сейв голкипера и стойка спасли АПОЭЛ! Через несколько минут пробивал Степаненко – снова отметим действия вратаря, который легко забрал мяч. Удар не слишком заметного Мораеса постигла та же участь. Первая половина игры завершилась без голов.

Луиш Каштру в перерыве провел лишь замену – вместо Соломона вышел Тете и сразу обострил ситуацию. Трехходовка Патрик – Тете – Мораес завершилась ударом последнего. Мяч пролетел выше ворот – стоит отметить действия защитника АПОЭЛа, который до последнего мешал нападающему "горняков". Опасно пробивал Алан Патрик: после удара бразильца мяч буквально немного разминулся с воротами. Куда активнее заиграли чемпионы Украины во втором тайме – в первые 10 минут АПОЭЛ не мог выйти со своей половины поля. Лишь на 61-й минуте чемпион Кипра ответил слабым ударом в руки Пятову.

Каштру провел серию замен – на поле вышли Маркос Антонио, Богдан Бутко и чемпион мира U-20 Валерий Бондарь. Сразу после этого Шахтер мог пропустить. Обрезка в центре поля завершилась мощным ударом Павловича с линии штрафной – Пятов в эффектном прыжке отвел угрозу. Португальский наставник выпустил еще Шевченко, Бланко Лещука, Фернандо и Сикана с Пихаленком, таким образом практически полностью изменив состав свои команды.

На 84-й минуте АПОЭЛ забил. После неслаженных действий дончан вблизи собственной штрафной Шевченко прервал опасный прострел с фланга, однако Халлениус ударом уже в пустые ворота открыл счет в игре. Этот мяч стал единственным в поединке. 0:1 – первое поражение Шахтера на сборах и первая неудача Луиша Каштру во главе "горняков".

Завтра, 12 июля, Шахтер проведет заключительную тренировку в Австрии и вернется в Украину, где продолжит подготовку к новому сезону. Первый официальный матч "горняки" проведут 28 июля против Динамо за Суперкубок Украины.

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