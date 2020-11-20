"Сейчас мы переживаем один из самых непростых моментов, если говорить о нормальном развитии работы. Невозможно было подумать, что такое произойдет. Мы тренировались всемером, затем узнали, что сборная Украины не сыграет со Швейцарией, что есть футболисты, которые должны на несколько дней остаться на карантине, что ребят, на которых мы рассчитывали в ближайшем матче, с нами не будет.

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Остальные прибыли, потренировались два дня. И не скрою, что после «Александрии» также будут поединки, которые не позволят нам отработать все то, что мы бы хотели. Это факты. Не рассматривайте эти слова как отговорки: мы не делаем из себя жертв. Знаем, что нам нужно предпринять и по какому пути идти. Берем на себя ответственность провести хорошие игры, но сложности очень большие. Ужасно то, что сейчас переживает мир и футбол", – приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, что "горняки" занимают второе место в чемпионате Украины, имея в активе 19 очков и отстает от Динамо на 1 пункт. Матч против Александрии состоится уже завтра, 21 ноября, начало в 17:00.

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