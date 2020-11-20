Вратари Шахтера и Динамо Анатолий Трубин и Руслан Нещерет стали авторами одних из лучших сейвов первого круга группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА в своем Instagram опубликовал подборку из 4 лучших сейвов текущего сезона, среди которых оказались эффектные прыжки Трубина и Нещерета.

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Оба украинских голкипера спасали свои команды после опасных штрафных – Трубин отразил выстрел Лукаку, а Нещерет эффектно справился с ударом Месси. К еще одному сейву также имеет отношение игрок Динамо – тер Штеген помешал голу Буяльского после удара головой.

Единственным сейвом без участия украинцев, который попал в подборку, стало классное спасение Де Хеа после красивого прохода и удара Мбаппе в матче ПСЖ – Манчестер Юнайтед.

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