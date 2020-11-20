"Зараз ми переживаємо один з найнепростіших моментів, якщо говорити про нормальний перебіг роботи. Неможливо було подумати, що таке станеться. Ми тренувалися всімох, потім дізнались, що збірна України не гратиме зі Швейцарією, що є футболісти, які мають на кілька днів залишитись на карантині, що хлопців, на яких ми розраховували в найближчому матчі, з нами не буде.

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Інші прибули, потренувалися два дні. І не приховуватиму, що після Олександрії також будуть поєдинки, які не дозволять нам відпрацювати все те, що ми б хотіли. Це факти. Не розглядайте ці слова як відмовки: ми не робимо із себе жертв. Знаємо, що нам слід здійснити та яким шляхом прямувати. Беремо на себе відповідальність провести гарні ігри, однак труднощі величезні. Жахливо те, що зараз переживає світ і футбол", – наводить слова Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що "гірники" посідають друге місце у чемпіонаті України, маючи в активі 19 очок та відстає від Динамо на 1 пункт. Матч проти Олександрії відбудеться вже завтра, 21 листопада, початок о 17:00.

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