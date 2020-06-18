Каштру привітав Шахтар з перемогою в УПЛ

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру "змирився" з тріумфом своєї команди у нинішньому сезоні чемпіонату України.

"Коли проходиш такий довгий шлях, починаєш із самих низів кар'єри... Ставав зі своїми гравцями чемпіоном третьої ліги, другої... Але, дійсно, вперше в кар'єрі я прийшов в такий клуб, де можу стати чемпіоном Прем'єр-ліги.

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Ми з нашим колективом, з нашими уболівальниками і адміністрацією практично досягли титулу. Звичайно, це почуття впевненості і величезної радості. Я завжди говорив: колись я стану чемпіоном в Прем'єр-лізі, тому що дуже багато працював протягом кар'єри. Вперше, коли з'явилася можливість, ми зможемо це зробити, поза всякими сумнівами. Це плоди старанної роботи моїх гравців і тренерського штабу. Футболісти змушують рости тренерів, те, як професіонально вони віддаються своїй справі, що є обов'язковим для успіху клубів і тренерів.

Зараз ми підходимо до чемпіонства, і потрібно згадати адміністрацію, уболівальників, усіх, хто працює в клубі – людей, яких не так видно, як нас, але вони дуже важливі. Вітаю всіх з тією проведеною роботою!" – цитує Каштру офіційний сайт "гірників".

В рамках 27-го туру УПЛ Шахтар прийматиме Олександрію, якщо донецький клуб переможе, то гарантує собі дострокове чемпіонство у турнірі.

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