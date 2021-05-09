Казалось, очередной матч на финише сезона без всякого турнирного значения. Однако именно этому поединку суждено стать знаковым. Он оказался последним для Луиша Каштру на посту главного тренера Шахтера.

Каштру попрощался с Шахтером

"Горняки" провели португальца довольно скромно. Дончане одержали минимальную победу благодаря точному удару Тете.

Напомним, Каштру возглавил "горняков" в 2019-м, сменив Паулу Фонсеку. Под руководством португальца Шахтер стал чемпионом Украины 2019/20, выиграл Кубок Украины в том же сезоне, дошел до полуфинала Лиги Европы и дважды обыграл Реал в ЛЧ.

Шахтер обыграл Ингулец благодаря издевательскому голу Тете – конец сезона для "горняков" и последний матч Каштру