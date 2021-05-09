Прощальная победа Каштру в видеообзоре матча Шахтер – Ингулец
Шахтер победил Ингулец в 26 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Ингулец.
Казалось, очередной матч на финише сезона без всякого турнирного значения. Однако именно этому поединку суждено стать знаковым. Он оказался последним для Луиша Каштру на посту главного тренера Шахтера.
"Горняки" провели португальца довольно скромно. Дончане одержали минимальную победу благодаря точному удару Тете.
Напомним, Каштру возглавил "горняков" в 2019-м, сменив Паулу Фонсеку. Под руководством португальца Шахтер стал чемпионом Украины 2019/20, выиграл Кубок Украины в том же сезоне, дошел до полуфинала Лиги Европы и дважды обыграл Реал в ЛЧ.
Шахтер обыграл Ингулец благодаря издевательскому голу Тете – конец сезона для "горняков" и последний матч Каштру