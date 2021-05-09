Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подытожил свою работу в донецком клубе. Матч против Ингульца стал последним для португальца, который покинет донецкий клуб после двух лет работы.

"Когда я брался за этот проект, я полностью понимал, каким он будет. Я отдал всего себя. Поэтому сейчас моя совесть чиста. Очень рад за то, чего достиг с Шахтером. Полуфинал и 1/8 Лиги Европы – фантастика! Поздравляю игроков. Второе место в этом сезоне, которое выводит в плей-офф Лиги чемпионов – замечательно. Чемпионами стали в прошлом году. Да. Другой состав? Другой состав. Другая команда? Другая команда.

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Жизнь такова. Нельзя все смешивать. Нельзя говорить: "Вот мы сейчас переживаем смену поколений и будем постоянно побеждать". Невозможно! Это просто невозможно – побеждать одним и тем же образом. Невозможно удерживать эту стабильность.

Это звучит как прощание? Да. Конечно, я говорю: "До свидания". Это анализ. Не могу сейчас делать более глубокий анализ. На это требуется больше времени. Сейчас прежде всего хочу пожелать Шахтеру большого счастья, побед. Поздравить президента с той смелостью, которая у него есть, – содержать такой проект, развивать его. В любом случае это проект, требующий большой смелости каждого звена в Шахтере.

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Сейчас мое "до свидания" звучит с большими пожеланиями удачи каждому болельщику Шахтера и для всех тех, кто любит Шахтер. Для меня это большая честь. Быть частью Шахтера было фантастически. Какие моменты мы здесь проживали... Два замечательных сезона в Лиге чемпионов. Это "до свидания", но со счастливой душой.

Очень-очень счастлив, что я представлял такой клуб, как Шахтер. Спасибо за искренность, поддержку. Пусть запомнятся все хорошие моменты", – сказал Каштру в эфире программы Тур-ONLINE.

Заметим, Каштру возглавил "горняков" в 2019-м, сменив Паулу Фонсеку. Под руководством португальца Шахтер стал чемпионом Украины 2019/20, выиграл Кубок Украины в том же сезоне, дошел до полуфинала Лиги Европы и дважды обыграл Реал в ЛЧ.

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