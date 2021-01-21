"Додо травмировался ранее, но поскольку играл с Лехом, то был готов на 100%. Если бы это было не так, то мы бы его не ставили в поле. Некоторые физические проблемы у Марлоса, он не играл. Также день паузы был у Кривцова, он сыграл всего несколько минут. Тайсон сегодня вернулся в коллектив.

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Потихоньку мы будем интегрироваться. Будет больше игроков и больше опций для выбора. Сейчас большая конкуренция за каждую позицию. Я очень рад этой здоровой конкуренции. Все искренне отдаются работе. Есть фундамент, чтобы заработать то, чего мы хотим: украинский титул, Кубок Украины, и постараться вывести клуб на хороший путь в Лиге Европы", – поделился Каштру в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Отметим, что "горняки" расписали ничью с польским Лехом. Коваленко спас Шахтер от поражения, реализовав пенальти в компенсированное время.

Шахтар завдяки пенальті в компенсований час врятувався від поразки проти Леха – камбек Коноплянки і чемпіона світу