"Додо травмувався раніше, але оскільки грав із Лехом, то був готовий на 100%. Якби це було не так, то ми б його не ставили в поле. Деякі фізичні проблеми у Марлоса, він не грав. Також день паузи був у Кривцова, він зіграв всього кілька хвилин. Тайсон сьогодні повернувся в колектив.

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Потихеньку ми будемо інтегруватися. Буде більше гравців і більше опцій для вибору. Зараз велика конкуренція за кожну позицію. Я дуже радію цій здорової конкуренції. Всі щиро віддаються роботі. Є фундамент, щоб заробити те, чого ми хочемо: український титул, Кубок України, і постаратися вивести клуб на гарний шлях у Лізі Європи", – поділився Каштру в коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Зазначимо, що "гірники" розписали нічию із польським Лехом. Коваленко врятував Шахтар від поразки, реалізувавши пенальті у компенсований час.

Шахтар завдяки пенальті в компенсований час врятувався від поразки проти Леха – камбек Коноплянки і чемпіона світу