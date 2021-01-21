Корниенко признал свою вину в пропущенном голе в первом матче за Шахтер после тяжелой травмы
Защитник Шахтера Виктор Корниенко поделился впечатлениями от контрольного матча против Леха.
"Мы только начали работать, и, конечно, еще трудновато. Начинаем вспоминать все свои наработки, к тому же что-то новое тоже появилось. Вся команда прилагала усилия, молодцы, что не проиграли, однако плохо, что не выиграли. Стремились выполнять установку главного тренера.
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Нам в каждом матче нужно выходить и побеждать – будь то игра Лиги чемпионов, чемпионата или товарищеская, нет разницы. Установка – выходить и показывать свой футбол. Также были новые моменты, но мы пока стараемся это внедрять: где получается, а где-то – нет.
Была моя ошибка, надо было сыграть поуже. У меня был футболист справа и еще один слева, а я не разобрался, куда идти. Ничего, через ошибки все проходят – надо исправляться и работать дальше.
Восстановление прошло нормально. Тяжеловато, наконец, два месяца пропустил, но для этого и существуют сборы, чтобы набирать физические кондиции. Впереди много тренировок, игр, поэтому, думаю, форму еще наберу", – поделился Корниенко в комментарии официальному сайту Шахтера.
Напомним, защитник получил травму еще 8 ноября в матче 9-го тура УПЛ против Динамо, после грубого подката Сидорчука.
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