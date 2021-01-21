"Мы только начали работать, и, конечно, еще трудновато. Начинаем вспоминать все свои наработки, к тому же что-то новое тоже появилось. Вся команда прилагала усилия, молодцы, что не проиграли, однако плохо, что не выиграли. Стремились выполнять установку главного тренера.

Каштру отметил ошибки Шахтера в спарринге с Лехом

Нам в каждом матче нужно выходить и побеждать – будь то игра Лиги чемпионов, чемпионата или товарищеская, нет разницы. Установка – выходить и показывать свой футбол. Также были новые моменты, но мы пока стараемся это внедрять: где получается, а где-то – нет.

Была моя ошибка, надо было сыграть поуже. У меня был футболист справа и еще один слева, а я не разобрался, куда идти. Ничего, через ошибки все проходят – надо исправляться и работать дальше.

Восстановление прошло нормально. Тяжеловато, наконец, два месяца пропустил, но для этого и существуют сборы, чтобы набирать физические кондиции. Впереди много тренировок, игр, поэтому, думаю, форму еще наберу", – поделился Корниенко в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, защитник получил травму еще 8 ноября в матче 9-го тура УПЛ против Динамо, после грубого подката Сидорчука.

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