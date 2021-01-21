Товариський матч 21 січня 2021

Шахтар – Лех – 1:1

Голи: Коваленко, 90+1 (п) – Мархвіньскі, 58

Шахтар (1 тайм): Трубін – Болбат, Бондар, Матвієнко, Сіпріано – Майкон – Тете, Судаков, Патрік, Коноплянка – Мораєс.

Шахтар (2 тайм): Пятов – Додо, Вітао (Кривцов, 75), Хочолава, Корнієнко – Степаненко – Коваленко, Маркос Антоніо, Соломон, Дентінью (Мудрик, 82), Фернандо

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Для першого спарингу в турецькому Белеку "гірники" обрали вже традиційного суперника. Шахтар зустрівся з польським Лехом на зимових зборах третій рік поспіль. У 2019-му донеччани розгромили суперника з рахунком 3:0 завдяки голам Жуніора Мораєса, Манора Соломона та Оларенваджу Кайоде. Минулої зими перемога теж була за українцями, але скромніша – єдиний м'яч забив Сергій Кривцов.

Перший асистент головного тренера Шахтаря Вітор Северіно перед стартовим свистком пообіцяв, що жоден гравець не зіграє понад 45 хвилин. У стартовому складі з'явився Євген Коноплянка, який нарешті відновився після травми. Також варто відзначити, що разом із Майконом та Аланом Партіком трикутник у середині поля сформував Георгій Судаков.

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Якщо Шахтар лише починає свою підготовку, то Лех уже вийшов на фінішну пряму. Через 9 днів поляки вже гратимуть у 15-му турі Екстракляси. Різниця у фізичних кондиціях була помітною вже з перших хвилин матчу. Підопічні Луїша Каштру більше тримали м'яч, але різкості їм не вистачало. Відтак, навіть помилившись, гравці Леха встигали нівелювати свою помарку з другої спроби. Давало це дивіденди і біля протилежних воріт. Спочатку Ісхак зовсім трішки не влучив під дальню стійку, а згодом Камінскі хитнув Болбата і закручував з кута штрафного – дуже близько до цілі.

Схоже, поле перед матчем полили з надлишком. М'яч ходив важкувато і подекуди за собою підіймав воду в повітря. Можливо, саме це на 19-й завадило Мораєсу пробити по воротах Міккі ван дер Харта. Нападник збірної України самотужки видряпав м'яч у захисників у межах штрафного, але момент для вирішального пострілу був втрачений. Своєю чергою Лех не цурався дальніх ударів. Єспер Карльстрем пробивав метрів із 35-40 – Трубін ситуацію контролював.

А от на 25-й хвилині поляки цілком могли змусити капітулювати молодого голкіпера. Червінські розрізним пасом вивів на удар Пацлавскі, а той знову пробив повз. Шахтар відразу міг покарати за марнотратність. Це Алан Патрік вивів на ударну позицію Тете, а той зряче цілив у дальню дев'ятку, але м'яч просвистів над поперечиною.

Завершення тайму було за Шахтарем. Спочатку Тете і Мораєс опинилися перед голкіпером Леха, але обоє перебували у положенні поза грою. Трішки пізніше про себе нагадав Коноплянка. У Євгена вдався його фірмовий удар після зміщення в центр. Ван дер Харт не без проблем перевів м'яч на кутовий.

Як і очікувалося, на другу половину гри Шахтар вийшов повністю оновленим складом. Серед інших відзначимо появу Віктора Корнієнка. Чемпіон світу зі збірною України U-20 закріпився в основному складі восени, але отримав важку травму в матчі проти Динамо. Також здивував вихід на поле Додо. Напередодні матчу з'явилася інформація, що бразильський захисник отримав травму і сьогодні не зіграє.

Кардинально малюнок гри перестановки не змінили. Шахтар більше тримав м'яч, а Лех – небезпечно контратакував. Вже на 13-й хвилині другого тайму поляки зуміли відкрити рахунок. Це Червінські повторив свій трюк з першого тайму. Правий захисник Леха знову віддав розрізний пас у штрафний, а там Мархвіньскі опинився без опіки і легко переграв Пятова. Корнієнко та Хочолава не поділили сферу опіки над Філіпом. Відразу "гірники" могли пустити іще, але голкіпер двічі зіграв на висоті.

У порівнянні з першим таймом темп гри помітно знизився. Це не дивно. Шахтар наразі тренується двічі на день, і футболісти перебувають на "важких" ногах. Своєю чергою Лех, від якого і залежали швидкості до перерви, помітно втомився. Поляки не робили великої кількості замін, адже сьогодні належить провести іще один спаринг – проти сербського Рада.

Донеччани виглядали гостріше. Соломон прорвався правим флангом і стріляв у воротарський майданчик – голкіпер прочитав. Після кутового Вітао бив головою – вище. До того ж у цьому епізоді бразилець ще й травму отримав і через кілька хвилин поступився місцем на полі Кривцову.

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На останні 8 хвилин Луїш Каштру випустив Михайла Мудрика, який першу половину сезону провів у Десні на правах оренди. Помітного підсилення це не принесло. Найактивнішими в атаці був все той же Соломон. Не дивно, що саме Манор розігнав атаку, яка призвела до гола. Ізраїльтянин прострілив на лінію воротарського, де збили Фернандо – пенальті. До позначки підійшов Віктор Коваленко і був точним. Шахтар ще намагався вирвати перемогу, але поляки зуміли відстояти нічию.