Каштру озвучил цель Шахтера в новом сезоне

"Сезон-2019/20 подошел к концу – время подвести итоги. Несмотря на тяжелый результат против Интера, хочу поделиться с вами некоторыми мыслями. Мы завершили чемпионат завоеванием титула с самым большим преимуществом в истории Шахтера (отрыв от 2-го места в 23 очка). Вышли в полуфинал Лиги Европы.

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Я очень горжусь этим и мотивирован на старте нового сезона. Теперь нужна только работа и концентрация, чтобы в пятницу начать следующий этап с четкой целью – завоевывать трофеи. Мои наилучшие пожелания всей семье Шахтера", – цитирует Каштру официальный сайт клуба.

Напомним, только 17 августа "горняки" завершили свои выступления в Лиге Европы, в полуфинале турнира уступив миланскому Интеру. Уже 21 августа команда Луиша Каштру сыграет с Колосом в УПЛ. Начало матча в 19:00.

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