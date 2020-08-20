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Каштру озвучил цель Шахтера в новом сезоне

06:30 - Читати українською
Каштру озвучил цель Шахтера в новом сезоне
Луиш Каштру / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру после завершения прошлого сезона настроен сразу добиваться результата в новой кампании.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Сезон-2019/20 подошел к концу – время подвести итоги. Несмотря на тяжелый результат против Интера, хочу поделиться с вами некоторыми мыслями. Мы завершили чемпионат завоеванием титула с самым большим преимуществом в истории Шахтера (отрыв от 2-го места в 23 очка). Вышли в полуфинал Лиги Европы.

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Я очень горжусь этим и мотивирован на старте нового сезона. Теперь нужна только работа и концентрация, чтобы в пятницу начать следующий этап с четкой целью – завоевывать трофеи. Мои наилучшие пожелания всей семье Шахтера", – цитирует Каштру официальный сайт клуба.

Напомним, только 17 августа "горняки" завершили свои выступления в Лиге Европы, в полуфинале турнира уступив миланскому Интеру. Уже 21 августа команда Луиша Каштру сыграет с Колосом в УПЛ. Начало матча в 19:00.

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Шахтер Шахтер Луиш Луиш Каштру Интер - Шахтер
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