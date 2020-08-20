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Каштру озвучив мету Шахтаря у новому сезоні

06:30 - Читать на русском
Каштру озвучив мету Шахтаря у новому сезоні
Луїш Каштру / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру після завершення минулого сезону налаштований відразу здобувати результат у новій кампанії.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Сезон-2019/20 підійшов до кінця – час підвести підсумки. Незважаючи на важкий результат проти Інтера, хочу поділитися з вами деякими думками. Ми завершили чемпіонат завоюванням титулу і з найбільшою перевагою в історії Шахтаря (відрив від 2-го місця у 23 очки). Вийшли до півфіналу Ліги Європи.

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Я дуже пишаюся цим і мотивований на старт нового сезону. Тепер потрібна тільки робота і концентрація, щоб у п'ятницю розпочати наступний етап з чіткою метою – завойовувати трофеї. Мої найкращі побажання всій сім'ї Шахтаря", – цитує Каштру офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, лише 17 серпня "гірники" завершили свої виступи у Лізі Європи, у півфіналі турніру поступившись міланському Інтеру. Вже 21 серпня команда Луїша Каштру зіграє з Колосом в УПЛ. Початок матчу о 19:00.

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Теги
Шахтар Шахтар Луїш Луїш Каштру Інтер - Шахтар
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