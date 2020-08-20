Каштру озвучив мету Шахтаря у новому сезоні

"Сезон-2019/20 підійшов до кінця – час підвести підсумки. Незважаючи на важкий результат проти Інтера, хочу поділитися з вами деякими думками. Ми завершили чемпіонат завоюванням титулу і з найбільшою перевагою в історії Шахтаря (відрив від 2-го місця у 23 очки). Вийшли до півфіналу Ліги Європи.

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Я дуже пишаюся цим і мотивований на старт нового сезону. Тепер потрібна тільки робота і концентрація, щоб у п'ятницю розпочати наступний етап з чіткою метою – завойовувати трофеї. Мої найкращі побажання всій сім'ї Шахтаря", – цитує Каштру офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, лише 17 серпня "гірники" завершили свої виступи у Лізі Європи, у півфіналі турніру поступившись міланському Інтеру. Вже 21 серпня команда Луїша Каштру зіграє з Колосом в УПЛ. Початок матчу о 19:00.

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