Шахтер подтвердил, что первый матч нового сезона проведет на НСК Олимпийский

В последнее время в прессе все чаще появляется информация, что Шахтер домашние матчи сезона-2020 будет играть на Олимпийском. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин даже подтвердил, что клуб ведет переговры с Динамо и руководством НСК.

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Пока официально не было объявлено, удалось ли дончанам договориться о всех матчах сезона, но сайт Шахтера сообщил, что поединок первого тура УПЛ против Колоса команда проведет именно на киевской арене.

Напомним, только 17 августа "горняки" завершили свои выступления в Лиге Европы, в полуфинале турнира уступив миланскому Интеру. Уже 21 августа команда Луиша Каштру сыграет с Колосом в УПЛ. Начало матча в 19:00.

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