toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
БАРСЕЛОНА ЛИОН - БАВАРИЯ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Шахтер подтвердил, что первый матч нового сезона проведет на НСК Олимпийский

18:26 - Читати українською
Шахтер подтвердил, что первый матч нового сезона проведет на НСК Олимпийский
Шахтер – Колос / фото: Шахтер

Донецкий Шахтер примет Колос в рамках первого тура УПЛ в Киеве на НСК Олимпийский.

 

В последнее время в прессе все чаще появляется информация, что Шахтер домашние матчи сезона-2020 будет играть на Олимпийском. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин даже подтвердил, что клуб ведет переговры с Динамо и руководством НСК.

УАФ объявила судейские назначения на матчи первого тура УПЛ сезона-2020/21

Пока официально не было объявлено, удалось ли дончанам договориться о всех матчах сезона, но сайт Шахтера сообщил, что поединок первого тура УПЛ против Колоса команда проведет именно на киевской арене.

Напомним, только 17 августа "горняки" завершили свои выступления в Лиге Европы, в полуфинале турнира уступив миланскому Интеру. Уже 21 августа команда Луиша Каштру сыграет с Колосом в УПЛ. Начало матча в 19:00.

"Шахтар втоптали у болото по самі вуха": у чому груба помилка Каштру, розчарування Тайсоном, а Коноплянці варто піти

blog_ava
Бартомеу назвал игроков, которые точно останутся в Барселоне – несколько лидеров вне списка
00:27
6860
Теги
Шахтер Шахтер НСК Олимпийский Шахтер - Колос
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Кравец в шаге от возвращения в Динамо
    Україна — 15:306600 Кравец в шаге от возвращения в Динамо
1
час
:
53
мин
Лион
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?