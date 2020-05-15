Каштру окреслив пріоритети Шахтаря в сезоні – чемпіонат України важливіший за Лігу Європи

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився з цілями команди у разі відновлення сезону.

"Головна мета Шахтаря – стати чемпіоном. Від першої секунди сезону чемпіонат України є пріоритетом. Мета в Лізі Європи – далі демонструвати те, що ми показували у єврокубкових матчах.

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Нашу команду поважають у Європі, ми ще не програли жодного поєдинку на виїзді – ані в Лізі чемпіонів, ані в Лізі Європи. Маємо підтримувати цю динаміку й додавати в домашніх іграх. Удома ми не продемонстрували всього, на що здатні, а тому намагатимемося поліпшити ситуацію в наступній зустрічі з Вольфсбургом. Стати чемпіонами України і пройти успішний шлях у Лізі Європи – ось наші цілі", – заявив Каштру в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, перед зупинкою УПЛ "гірники" впевнено йшли лідерами, випереджаючи Зорю на 13 очок. У Лізі Європи команда встигла зіграти перший матч 1/8 фіналу, в якому здолала Вольфсбург (2:1).

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