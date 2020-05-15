toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
НІМЕЧЧИНА КОРОНАВІРУС ДИНАМО УКРАЇНА

Каштру окреслив пріоритети Шахтаря в сезоні – чемпіонат України важливіший за Лігу Європи

10:42 78 Читать на русском
Каштру окреслив пріоритети Шахтаря в сезоні – чемпіонат України важливіший за Лігу Європи
Луїш Каштру / Сайт Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився з цілями команди у разі відновлення сезону.

"Головна мета Шахтаря – стати чемпіоном. Від першої секунди сезону чемпіонат України є пріоритетом. Мета в Лізі Європи – далі демонструвати те, що ми показували у єврокубкових матчах.

"Сподіваємося зіграти поєдинок проти Динамо в кінці травня": Каштру оцінив готовність Шахтаря до відновлення матчів

Нашу команду поважають у Європі, ми ще не програли жодного поєдинку на виїзді – ані в Лізі чемпіонів, ані в Лізі Європи. Маємо підтримувати цю динаміку й додавати в домашніх іграх. Удома ми не продемонстрували всього, на що здатні, а тому намагатимемося поліпшити ситуацію в наступній зустрічі з Вольфсбургом. Стати чемпіонами України і пройти успішний шлях у Лізі Європи – ось наші цілі", – заявив Каштру в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, перед зупинкою УПЛ "гірники" впевнено йшли лідерами, випереджаючи Зорю на 13 очок. У Лізі Європи команда встигла зіграти перший матч 1/8 фіналу, в якому здолала Вольфсбург (2:1).

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

blog_ava
"Після дуелі з Галатасараєм весь Львів був п'яним": Федецький – про історичний вихід Карпат в груповий етап Ліги Європи
08:26
843
Теги
Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
4
год
:
13
хв
Хоффенхайм
16:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук