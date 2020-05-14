"Надеемся сыграть поединок против Динамо в конце мая": Каштру оценил готовность Шахтера к возобновлению матчей

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру доволен результатом первой командной тренировки после карантина.

"Не все находятся на одном уровне готовности, но большой разницы нет. С самого начала карантина мы ежедневно наблюдали абсолютно за всеми игроками и прекрасно знаем, что они находятся в удовлетворительном состоянии, чтобы подготовиться к первому официальному матчу против Динамо. Надеемся сыграть этот поединок уже в конце мая. Ребята не в идеальных, но в хороших кондициях, чтобы отработать до возобновления чемпионата. До поединка достаточно времени, чтобы достойно показать себя.

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В воскресенье проведем контрольную игру между собой: две команды, состоящие из наших футболистов. А до встречи с Динамо планируем еще один тренировочный матч, чтобы ребята больше адаптировались к игре. Сейчас очень важно пройти период адаптации футболистов, постараться снова научить их определенных вещей, напомнить точный тайминг прохода в зоны и передач. Психологически, технически, тактически мы будем себя показывать абсолютно достойно. Уверен, все эти факторы приведут нас на высокий уровень.

Когда происходят такие паузы, единственной проблемой является адаптация мозга и тела к тому, чего требует игра: находить зоны, быстро принимать решения. Это самое сложное. Но есть определенные стратегии, которые мы адаптировали к этому. Когда были зимние сборы, мы использовали эти стратегии и хорошо показали себя с Бенфикой. Теперь, думаю, сможем провести такую ​​же работу и подготовить ребят к требованиям игры", – рассказал Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

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