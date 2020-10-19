Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о том, как российская агрессия на Донбассе влияет на процессы в клубе.

"Да, это ситуация, которая причиняет боль нам, клубу. Сначала мы играли во Львове, потом в Харькове, сейчас в Киеве на Олимпийском. Очень тяжело из-за войны покинуть Донбасс Арену, которая была впечатляющим стадионом.

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Людям пришлось покинуть город из-за конфликта. Нам очень больно, что люди не с нами. У нас есть их поддержка, но они не рядом. Мы клуб, который страдает, но в мире много разных причин, которые заставляют их мучиться.

Мы работаем, чтобы однажды вернуться. Это мечта. Это будет зависеть от действий мировых лидеров", – цитирует слова Луиша Каштру Marca.

Заметим, что с началом российской агрессии на территории Украины Шахтер покинул Донецк. В текущем сезоне "горняки" базируются на НСК Олимпийский.

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