"Очень важно было выиграть с большим счетом, чтобы перед выездом в Мадрид у ребят было отличное настроение. Достаточно важный счет. Я уверен, когда команда выигрывает с таким счетом, это говорит о том, что все сыграли хорошо. Создавалось очень много моментов, показывали красивый атакующий футбол, многие ребята забили. Настроение – прекрасное.

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С учетом того, что у нас полкоманды было с коронавирусом, этот счет говорит о том, что вышедшие на поле ребята показали хорошую игру. Думаю, тренерский штаб с большей уверенностью отправится в Мадрид и однозначно будет уверен в том футболе, который демонстрируют игроки. Например, Додо и Тете местами просто феерили, показывали великолепный футбол. Для меня по прошедшей игре они были самыми яркими. Хотя, повторюсь, вся команда смотрелась отлично.

Ожидания от игры с Реалом? Прежде всего – хорошей игры, той, которую показывает Шахтер. Все мы понимаем, куда едем и с кем будем играть. Много футболистов у нас выпало из-за коронавируса. Дай Бог, они подтянутся к матчу с Реалом. Но мы все понимаем: когда ребята около 10 дней не тренируются, на все 100 процентов им сложно себя показать. Поэтому просто должны сыграть в свой футбол, чтобы перед болельщиками не было стыдно, показать тот футбол, в который верим и в который играем. Естественно, хотелось бы с положительным результатом", – цитирует Сергея Палкина официальный сайт Шахтера со ссылкой на Shakhtar News.

Заметим, "горняки" в субботу победили Львов со счетом 5:1. Уже в среду, 21 октября, их ждет непростой поединок с Реалом в ЛЧ на выезде. Начало в 19:55.

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