– На тижні Динамо і Шахтар стартують у Лізі чемпіонів, а у 6-му турі синхронно обіграли львівських суперників. Як оціните таких спаринг-партнерів?

– От ви правильно сказали – львівські команди були не більше, ніж хорошими спаринг-партнерами. На даний момент ні Рух, ні Львів не відповідають рівневі Прем’єр-ліги. Таке враження, що вони досі не зрозуміли, куди потрапили. Проте у них ще є час, щоб виправити ситуацію.

Дубль та травма Коваленка у відеоогляді матчу Шахтар – Львів – 5:1

– Шанси проти Ювентуса і Реала у наших грандів є?

– Ювентус і Реал перебувають не в оптимальній формі, що зайвий раз продемонстрували матчі у їхніх чемпіонатах. Не думаю, що такі команди, як Кадіс і Кротоне, відібрали очки випадково. Тож оцінюю шанси Динамо і Шахтаря у першому турі, як 50/50.

– Результат якого матчу 6-го туру ви б назвали найбільш несподіваним? Поразку Десни?

– У СК Дніпро-1 – хороший підбір виконавців, тому цю команду повинно було врешті прорвати. Я очікував, що дніпряни принаймні не програють Десні. А от гостьова перемога Ворскли над Олімпіком мене здивувала, враховуючи серйозні кадрові проблеми, з якими зіштовхнувся Максимов. Саме цей результат вважаю найбільш сенсаційним.

Олімпік – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

– Ворскла продовжує йти в ногу з Динамо на чолі турнірної таблиці. Чи надовго вистачить запасу міцності у "зелено-білих"?

– Найголовніше, що Ворскла рухається від матчу до матчу і набирає очки. Чи надовго її вистачить? Усе залежатиме від кадрового потенціалу, довжини лави запасних. У наступному турі Ворскла прийматиме Шахтар. Ця гра дасть відповідь на деякі запитання.

– Зоря – Колос. Що скажете про пенальті, який позбавив команду Скрипника трьох очок?

– Цього матчу я, на жаль, не бачив. Але читав про суперечливий момент. Не без дискусій закінчився матч Минай – Маріуполь. Лише шість турів, а вже стільки скандалів. Занадто багато помиляються наші арбітри…

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