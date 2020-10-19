Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розповів про те, як російська агресія на Донбасі впливає на процеси у клубі.

"Війна на Донбасі? Так, це ситуація, яка завдає нам болю. Спочатку ми грали у Львові, потім у Харкові, зараз у Києві на Олімпійському. Дуже важко через війну покинути Донбас Арену – це був вражаючий стадіон.

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Людям довелося покинути місто через конфлікт. Нам дуже боляче, що люди не з нами. У нас є їхня підтримка, але вони не поруч. Ми клуб, який страждає, але в світі багато різних причин, які змушують страждати.

Ми працюємо, щоб одного разу повернутися. Це мрія. Це буде залежати від дій світових лідерів", – цитує слова Луїша Каштру Marca.

Зауважимо, що з початком російської агресії на території України Шахтар покинув Донецьк. У поточному сезоні "гірники" базуються на НСК Олімпійський.

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