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Каштру оценил дебютный матч Витао за Шахтер

06:30 75 Читати українською
Каштру оценил дебютный матч Витао за Шахтер
Витао / фото: Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру остался доволен действиями бразильца Витао в спарринге против Олимпии (3:1).

 

"Додо сейчас в олимпийской сборной Бразилии, и в нашем распоряжении только один правый защитник – Сергей Болбат.

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Решили, что Витао может сыграть на этой позиции благодаря своим качествам: он достаточно быстрый, с хорошим пасом, у него отличная позиционная игра. Он выполнил свои функции вполне эффективно", – цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

Напомним, Витао перешел в Шахтер из Палмейраса в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне 20-летний защитник провел 8 матчей за молодежную команду "горняков" в чемпионате Украины среди команд U-21, забив один гол.

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