Каштру оцінив дебютний матч Вітао за Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру залишився задоволеним діями бразильця Вітао в спарингу проти Олімпії (3:1).

"Додо зараз в олімпійській збірній Бразилії, і в нашому розпорядженні тільки один правий захисник – Сергій Болбат.

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Вирішили, що Вітао може зіграти на цій позиції завдяки своїм якостям: він досить швидкий, з хорошим пасом, у нього відмінна позиційна гра. Він виконав свої функції цілком ефективно", – цитує Каштру прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, Вітао перейшов у Шахтар з Палмейраса у вересні минулого року. У нинішньому сезоні 20-річний захисник провів 8 матчів за молодіжну команду "гірників" у чемпіонаті України серед команд U-21, забивши один гол.

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