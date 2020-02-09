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Каштру оцінив дебютний матч Вітао за Шахтар

06:30 568 Читать на русском
Каштру оцінив дебютний матч Вітао за Шахтар
Вітао / фото: Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру залишився задоволеним діями бразильця Вітао в спарингу проти Олімпії (3:1).

 

"Додо зараз в олімпійській збірній Бразилії, і в нашому розпорядженні тільки один правий захисник – Сергій Болбат.

Шахтар – Олімпія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Вирішили, що Вітао може зіграти на цій позиції завдяки своїм якостям: він досить швидкий, з хорошим пасом, у нього відмінна позиційна гра. Він виконав свої функції цілком ефективно", – цитує Каштру прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, Вітао перейшов у Шахтар з Палмейраса у вересні минулого року. У нинішньому сезоні 20-річний захисник провів 8 матчів за молодіжну команду "гірників" у чемпіонаті України серед команд U-21, забивши один гол.

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Зимові збори Луїш Каштру Луїш Каштру Вітао Вітао Шахтар - Олімпія Любляна Шахтар Шахтар
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