Шахтер – Олимпия: провальный тайм с одним ударом, Антонио и Коноплянка перевернули игру, элегантный гол Патрика

Донецкая команда одолела словенцев (3:1) на втором тренировочном сборе. Обзор матча Шахтер – Олимпия читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Олимпия – 3:1

Голи: Патрик, 82, Коноплянка, 89, Мораес, 90 – Вукушич, 27

Шахтер, 1-й тайм: Пятов – Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Бондаренко – Тете, Марлос, Тайсон – Сикан (Фернандо, 26).

Шахтер, 2-й тайм: Пятов – Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано – Патрик, Антонио – Вакула, Коваленко, Коноплянка – Мораес.

Поединок против Олимпии, которую в среду разгромило Динамо, стал третьим для Шахтера на втором тренировочном сборе в Турции. Ранее чемпион Украины экспериментальным составом одолел Македонию ГП (2:0), а основой расписал результативную ничью с Сеннерюском (2:2).

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Сегодня Луиш Каштру выставил очень неожиданный состав – такого микса лидеров и явных резервистов этой зимой еще не было. Рядом с Тайсоном, Марлосом и Степаненко появились Витао, Бондаренко и Сикан.

Первый тайм прошел с минимальным количеством моментов. Шахтер имел солидное преимущество по владению и проводил затяжные атаки, но до ударов дело не доходило. Редкие выпады Олимпии были даже острее.

Савич обыгрался в стенку с Валенчичем и оказался один на один с голкипером – подвела точность. Следующий выпад словенцев стал результативным. Степаненко сбил соперника перед своей штрафной, а Вукушич со стандарта послал мяч низом во вратарский угол. Гол на совести Пятова, хоть он и не видел момент удара.

У Шахтера до перерыва можно вспомнить разве что момент Фернандо, который в середине тайма заменил незаметного Сикана. Бразилец пытался пробить в касание после острого рейда и паса Исмаили – мяч разминулся с дальней штангой. Тайсон и Марлос перспективно забрасывали на партнеров в штрафную, но в итоге "горняки" ничего из них не выжали.

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На вторую половину встречи тренерский штаб дончан полностью обновил состав. Вышли Коноплянка и Мораес, в центре поля треугольник сформировали Коваленко, Патрик и Антонио. Шахтер начал быстрее двигать мяч и чаще бить по воротам.

Патрик и Коноплянка вывели на ударную позицию Мораеса – форвард слишком легко послал мяч в направлении голкипера. Болбат и Антонио прошли левый фланг словенской обороны и откинули под выстрел Коваленко – после рикошета вратарь без проблем справился.

Антонио выиграл подбор на угловом и целил в дальнюю "девятку" – не хватило силы. Вскоре Маркос еще раз неплохо приложился к мячу из-за пределов штрафной, однако и на этот раз вратарь Олимпии был на месте. Сами же словенцы после перерыва вообще не беспокоили оборону Шахтера.

Коноплянка проявлял инициативу, старался обострять, действовать оригинально. В итоге это принесло пользу – Евгений бросил в прорыв Патрика, а тот выиграл позицию у защитника и элегантно перебросил голкипера. Красота!

Через несколько минут Коноплянка вырвал победу для Шахтера: протащил мяч через центр, заработал штрафной и сам его реализовал. Попасть в верхний угол помог рикошет, но это не умаляет заслуг Евгения. Перед финальным свистком Мораес установил итоговый счет, прекрасно разобравшись в штрафной площади. 3:1 – победа Шахтера.

Индивидуализм, резервисты и бледный первый тайм

Луиш Каштру впервые на этих сборах разделил игровое время не между основой и резервистами, а скомбинировал состав в обоих таймах. Со стартовым свистком удивило появление центрбека Витао на правом фланге обороны (стойкий под прессингом, однако очень примитивно подключался в атаку) и выход в паре со Степаненко в опорной зоне Бондаренко (показывал огромное желание и агрессию, хорошо работал с мячом, но часто засматривался на игру и терял динамику, не подстраиваясь под позиции партнеров).

На острие ни Сикан, ни Фернандо ни были интегрированы в командный футбол. Они не помогали в розыгрыше подобно Мораеса, а верховые забросы на них в лучшем случае приводили к стандартам. Да и вообще – командного футбола у Шахтера не было. Тайсон, Марлос и Тете пытались что-то придумать за счет индивидуальных качеств. Плохое взаимодействие, слабая работа флангов. Рывки Степаненко и Бондаренко в штрафную также выглядели неподготовленными. Даже фирменных подключений Исмаили было мало, хотя он и создал единственный момент до перерыва.

Отсутствие общего креатива от основной тройки атакующих хавбеков очень настораживает. Стерильное владения и один удар за 45 минут – это катастрофа. Луиш Каштру, который обычно все сглаживает, признал, что первую половину встречи "горняки" провалили.

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Неожиданное улучшение после перерыва – Коно и Антонио впечатляют

Во втором тайме Шахтер сыграл другим составом и выглядел лучше. Коноплянка удивил хорошей работой на команду – несколько раз перетянул на себя одеяло, но компенсировал это рядом качественных передач партнерам. Отдал результативный пас Патрику, вывел на удар Мораеса, подключал Сиприано. Примечательно, что Евгений вернулся на родную левую бровку, где ему комфортно. Индивидуальный дриблинг украинца сегодня также пригодился: рейды в штрафную, заработанный и реализованный стандарт. Если предыдущие спарринги Коно провел со знаком "минус", то сегодня – однозначный "плюс".

Конечно, нужно учесть, что Олимпия весь матч сыграла почти одним составом и во втором тайме подсела. Однако нельзя не отметить улучшение движения мяча у "горняков" в центре поля, которое напрямую связано с появлением Мораеса и треугольника Антонио-Патрик-Коваленко. Сразу появились удары, атаки стали более целостным, соперник уже не успевал за перемещениями мяча.

Патрик забил эффектный гол, однако больше всего понравился Маркос Антонио. Молодой хавбек предложил короткие перепасовки с продвижением и динамичный футбол. Шахтеру не хватало последнего и предпоследнего касания, а Маркос частично это исправил. За 45 минут он дважды потревожил голкипера выстрелами с линии штрафной и дважды создал ударную позицию партнерам. Антонио был полезным и из глубины, и в финальной стадии. Сильный тайм от бразильца, очередное подтверждение огромного потенциала.