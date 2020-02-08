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РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА БАРСЕЛОНА

Шахтер – Олимпия – 3:1 – видео голов и обзор матча

19:38 69 Читати українською
Шахтер – Олимпия – 3:1 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Олимпия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил словенскую Олимпией в рамках тренировочного сбора. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Олимпия.

 

Товарищеский матч

Шахтер – Олимпия – 3:1

Голи: Патрик, 82, Коноплянка, 89, Мораес, 90 – Вукушич, 27

Шахтер – Олимпия: провальный тайм с одним ударом, Антонио и Коноплянка перевернули игру, элегантный гол Патрика

В середине первого тайма Вукушич открыл счет, заставив капитулировать Пятова. Шахтеру долгое время не удавалось даже отыграться. Как оказалось, "горняки" отложили все дела на последнюю десятиминутку, в течение которой забили три гола, вырвав победу. Забитые мячи в активе Патрика, Коноплянки и Мораеса.

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