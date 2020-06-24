Каштру не уверен, что доработает в Шахтере до конца контракта

Главный тренер "горняков" рассказал о планах на будущее после завоевания дебютного чемпионства в Украине.

"У меня еще год контракта с Шахтером, и я очень счастлив в этом клубе. В моей карьере было несколько целей, которые я уже выполнил здесь. Одна личная – играть в Лиге чемпионов, потому что Лига Европы уже была с Порту. Выступать в таком соревновании, как Лига чемпионов, – это фантастика! Отлично, что мы стали чемпионами, ведь в следующем сезоне, надеюсь, будем во второй корзине при жеребьевке группового этапа.

Шахтер получит нового тренера из Португалии

И, собственно, стать чемпионом также было моей целью. Шахтер уже очень много мне дал. В моей жизни всегда будет благодарность этому клубу. Я очень уважаю Шахтер. Не хочу сейчас сказать, что полностью выполню два года контракта, потому что все мы знаем, каким является футбол. Один плохой результат, второй, а на третий мы уходим, даже если нам этого не хочется. Так я живу, такие мои правила жизни. Отвечая на ваш вопрос, мое единственное переживание – донецкий Шахтер.

Сейчас нам нужно подготовиться к Лиге Европы и ответному матчу с Вольфсбургом, плюс у нас пять матчей чемпионата. И потихоньку начинаем заглядывать уже в следующий сезон – он будет очень сложным. Мы не знаем, когда он начнется, а кроме того, еще Лига чемпионов, которая начнется в октябре, и Евро в 2021 году, где будет выступать сборная Украины", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, в 27 туре УПЛ "горняки" оформили чемпионский титул – первый для Луиша Каштру в Украине.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?