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Каштру не впевнений, що допрацює в Шахтарі до кінця контракту

16:22 - Читать на русском
Каштру не впевнений, що допрацює в Шахтарі до кінця контракту
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер "гірників" розповів про плани на майбутнє після здобуття дебютного чемпіонства в Україні.

"У мене ще рік контракту з Шахтарем, і я дуже щасливий в цьому клубі. У моїй кар'єрі було кілька цілей, які я вже виконав тут. Одна особиста – грати в Лізі чемпіонів, тому що Ліга Європи вже була з Порту. Виступати в такому змаганні, як Ліга чемпіонів, – це фантастика! Відмінно, що ми стали чемпіонами, адже в наступному сезоні, сподіваюся, будемо у другому кошику при жеребкуванні групового етапу.

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І, власне, стати чемпіоном також було моєю метою. Шахтар вже дуже багато мені дав. У моєму житті завжди буде вдячність цьому клубу. Я дуже поважаю Шахтар. Не хочу зараз сказати, що на сто відсотків виконаю два роки контракту, тому що всі ми знаємо, яким є футбол. Один поганий результат, другий, а на третій ми йдемо, навіть якщо нам цього не хочеться. Так я живу, такі мої правила життя. Відповідаючи на ваше запитання, моє єдине переживання – донецький Шахтар.

Зараз нам потрібно підготуватися до Ліги Європи і матчу-відповіді з Вольфсбургом, плюс у нас п'ять матчів чемпіонату. І потихеньку починаємо заглядати вже в наступний сезон – він буде дуже складним. Ми не знаємо, коли він почнеться, а крім того, ще є Ліга чемпіонів, яка почнеться в жовтні, і Євро в 2021 році, де буде виступати збірна України", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у 27 турі УПЛ "гірники" оформили чемпіонський титул – перший для Луїша Каштру в Україні.

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