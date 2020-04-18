Каштру назвал дату возвращения Шахтера к тренировкам

Луиш Каштру готовится к возобновлению тренировок Шахтера / Фото из открытых источников

Наставник "горняков" готов начать работу над восстановлением кондиций своей команды.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру в интервью португальской прессе сообщил, что его команда в ближайшее время планирует возобновить тренировки. Ориентировочная дата – ближайший вторник, сообщает издание Sicnoticias.pt.

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Как будет построен тренировочный процесс "оранжево-черных", если они все же возобновят работу, пока неизвестно.

Напомним, в Украине объявлен карантин до 24 апреля, однако Кабинет министров Украины накануне принял решение разрешить различным спортивным сборным Украины возобновить тренировки во время карантинных ограничений.

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