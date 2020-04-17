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Бойко откровенно оценил шансы Шахтера выйти в финал Лиги Европы

15:41 78 Читати українською
Бойко откровенно оценил шансы Шахтера выйти в финал Лиги Европы
Денис Бойко (справа) в противостоянии с Шахтером / Фото из открытых источников

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко поделился мыслями относительно выступлений донецкой команды в текущем розыгрыше Лиги Европы.

"Наверное, Шахтеру по силам выйти в финал Лиги Европы в сегодняшних реалиях. Они показывают неплохой футбол. Думаю, вся Украина будет болеть и поддерживать их. Это рейтинг нашей страны. Для всей Украины это будет важное и весомое событие.

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Наша страна заслуживает таких матчей, таких моментов, таких событий. Сегодня только Шахтер представляет нашу страну в еврокубках – в Лиге Европы. Они на хорошем счету. Если пройдут Вольфсбург, то все будет в их руках", – сказал Бойко в эфире YouTube-канала Динамо.

Напомним, Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде одолел немецкую команду со счетом 2:1. Ответный матч из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, пока не состоялся.

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