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Каштру: Динамо борется за второе место – знаем, какие сложности ожидают Шахтер

2 июля 14:07 - Читати українською
Каштру: Динамо борется за второе место – знаем, какие сложности ожидают Шахтер
Луиш Каштру / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями накануне матча 29-го тура УПЛ против Динамо.

 

"Конечно, этот матч важен для нас. Нет ни одного "классико" в мире, которое не имело бы значения для команд, участвующих в нем. Когда подходим к игре, мы не смотрим на турнирную таблицу.

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Мы уважаем соперника и знаем, что нужно показать свою лучшую игру, чтобы опередить Динамо. Эта команда сейчас борется за второе место, чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Знаем, какие сложности нас ждидают.

Перед нами будет очень мотивированный, настроенный оппонент. Пытаемся подготовиться к поединку наилучшим образом, знаем, какая ответственность, и готовимся к ней", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, подопечные португальского специалиста встретятся с "бело-синими" в рамках 29 тура УПЛ, матч запланирован на 4 июля, начало в 19:30. Шахтер досрочно завоевал золотые медали УПЛ сезона 2019/20.

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