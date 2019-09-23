Каштру: Десна – гранд УПЛ, победа досталась Шахтеру очень трудно

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру не скупился на комплименты Десне после очной дуэли (1:0).

"Стиль Десны – выводить соперника к своим воротам в прессинг, а затем связывать игру между нашими линиями, воспользоваться зонами для быстрой атаки. Они делают это очень хорошо: мяч на фланги и кроссы в штрафную.

Десна – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Этот коллектив хорош технически, тактически и психологически, с прекрасным тренером, проводит замечательный чемпионат и заслуживает то место, на котором сейчас находится. В среду мы провели сложный поединок в Лиге чемпионов, знали, что будем уставать. Матч с Десной дался нам абсолютно нелегко.

Констатирую, что Десна – гранд украинского чемпионата благодаря превосходным качествам, технике, квалификации игроков и работе тренера.

Коноплянка? Мы не сомневаемся в качестве Коноплянки – это фантастический игрок. Вы знаете, что перед сезоном всегда проводятся пяти-шестинедельные сборы. У Коноплянки этого не было. Однако Коноплянка с каждым днем ​​все лучше подготовлен. Когда он или иной футболист заслужит свое место на поле – он будет играть", – цитирует Каштру официальный сайт клуба.

Шахтер возглавляет турнирную таблицу после 8-ми туров УПЛ (24 очка).

Шахтер минимально переиграл Десну и закрепил лидерство в УПЛ