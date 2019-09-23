Каштру: Десна – гранд УПЛ, перемога дісталась Шахтарю дуже важко

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру не шкодував компліментів Десні після очної дуелі (1:0).

"Стиль Десни – виводити суперника до своїх воріт в пресинг, а потім пов'язувати гру між нашими лініями, скористатися зонами для швидкої атаки. Вони роблять це дуже добре: м'яч на фланги і кроси в штрафний.

Десна – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Цей колектив хороший технічно, тактично і психологічно, з чудовим тренером, проводить чудовий чемпіонат і заслуговує те місце, на якому зараз перебуває. У середу ми провели складний поєдинок в Лізі чемпіонів, знали, що будемо втомлюватися. Матч з Десною дався нам абсолютно нелегко.

Констатую, що Десна – гранд українського чемпіонату завдяки чудовим якостям, техніці, кваліфікації гравців і роботі тренера.

Коноплянка? Ми не сумніваємося в якості Коноплянки – це фантастичний гравець. Ви знаєте, що перед сезоном завжди проводяться п'яти-шеститижневі збори. У Коноплянки цього не було. Проте Коноплянка з кожним днем все краще підготовлений. Коли він чи інший футболіст заслужить своє місце на полі – він буде грати", – цитує Каштру офіційний сайт клубу.

Шахтар очолює турнірну таблицю після 8-ми турів УПЛ (24 очки).

Шахтар мінімально переграв Десну й закріпив лідерство в УПЛ