Десна – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Десна не выдержала натиск Шахтера в рамках 8-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Десна – Шахтер.

Команды активно начали поединок, часто угрожая воротам друг друга.

На 22-й минуте поединка Марлос с мячом оказался один на один с голкипером Десны и удачно переиграл оппонента. Несмотря на попытки Десны выровнять положение, этот гол и стал решающим в поединке.

Шахтер минимально переиграл Десну и закрепил лидерство в УПЛ

Итак, минимальная победа Шахтера, которая позволила "горнякам" увеличить отрыв во главе турнирной таблицы до 10 очков. Сейчас в активе подопечных Луиша Каштру 24 очка. В Десны, которая идет второй, 14 баллов.