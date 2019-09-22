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Десна – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

17:23 165 Читати українською
Десна – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча
Десна – Шахтер – видео гола и обзор матча / Фото ФК Шахтер

Десна не выдержала натиск Шахтера в рамках 8-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Десна – Шахтер.

 
Марлос 22’
22’ Марлос

Команды активно начали поединок, часто угрожая воротам друг друга.

На 22-й минуте поединка Марлос с мячом оказался один на один с голкипером Десны и удачно переиграл оппонента. Несмотря на попытки Десны выровнять положение, этот гол и стал решающим в поединке.

Шахтер минимально переиграл Десну и закрепил лидерство в УПЛ

Итак, минимальная победа Шахтера, которая позволила "горнякам" увеличить отрыв во главе турнирной таблицы до 10 очков. Сейчас в активе подопечных Луиша Каштру 24 очка. В Десны, которая идет второй, 14 баллов.

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Ворскла – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ
16:56
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