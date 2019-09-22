Шахтер минимально переиграл Десну и закрепил лидерство в УПЛ

Черниговская Десна отобрала очки у донецкого Шахтера в рамках 8-го тура Премьер-лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Активнее поединок начали хозяева поля. Северяне с первых минут взяли под контроль мяч, а у "горняков" ничего не клеилось в атаке, что в рамках украинского чемпионата случается нечасто. Стартовые потуги Десны завершились неточным ударом Мостового. Зато черниговцы едва не привезли гол в свои ворота на 7-й минуте – кто-то из защитников потерял мяч на ровном месте и только своевременный выход голкипера команды Рябоконя спас ситуацию.

А в ответной атаке Десна претендовала на пенальти: Тете подкатился под Картушова в штрафной, зацепил ногу и мяч, но свисток Екатерины Монзуль промолчал. Тут же Картушов опасно простреливал с левого фланга, но защита донетчан сыграл на отбой. Шахтер должен был успокаивать игру после моментов Мораеса, но Жуниор упустил сразу две возможности. Сначала форвард вместо того, чтобы добить мяч в сетку после парированого Пастом перед собой удар Тайсона, завалил защитника. А потом не сумел замкнуть прострел Исмаили, пробив с нескольких метров над воротами, хотя никто бразильскому украинцу не мешал.

За такое расточительство "горняков" вполне мог наказать Калитвинцев. Списанный Динамо хавбек убежал по правому флангу, сместился в центр и метил в дальний угол, но мяч разминулся со штангой. В конце концов, то, что не удалось одному натурализованному украинцу, сделал другой. На 22-й минуте Болбат вбросил аут на Марлоса, тот обыгрался с Тайсоном, выскочил на свидание с Пастом и спокойно подсек мяч над вратарем – 0:1!

Уже 5 минут спустя Марлос мог записать в актив дубль, но не сумел нанести акцентированный удар после традиционного прострела Исмаили. Десна едва не наказала Шахтер в следующей атаке. Филиппов с правого фланга ворвался в штрафную, качнул защитника и пробил в дальний угол, но Пятов сумел парировать удар. Картушов попытался добить, но защитники заблокировали.

Шахтер попытался убаюкать соперника, начав привычное перекатывание мяча в середине поля. Однако, все же тайм завершился под аккомпанемент полумоментов Десны. В частности, Филиппову не удалось точно пробить после паса Картушова, а два подряд стандарта (штрафной и угловой) в компенсированное арбитром время завершились ничем.

Начало второй половины игры тоже был за черниговцами. Пока донетчане были мыслями в раздевалке, северяне держали оборону соперника в постоянном напряжении. Правда, фатальных сбоев у защитных редутов Шахтера не случилось. А в моменты, когда бессильным был кто-то из защитников, в игру уверенно вступал Пятов.

Так, например, на 55-й минуте Богданов мощно пробил метров с 25-ти, но голкипер сборной Украины справился с этим выстрелом. А опасную подачу в исполнении Мостового с левого фланга несколькими минутами позже подальше выбил кто-то из защитников "оранжево-черных". Такой ход событий спровоцировал нервозность в действиях донетчан, что привело к "горчичникам" от Монзуль для Тайсона и Мораеса за лишние разговоры.

Десна продолжила владеть территорией и сохранила акцент на дальние удары. Так издалека после отскока били Калитвинцев – заблокировали защитники, и Богданов (дважды), получив пас от Имерекова, но под его "пушку" бросился Кривцов, а также метров с 30-ти – Пятов отбил перед собой!

Охладить пыл северян на 83-й минуте мог Исмаили, но после стенки с Тайсоном не смог переиграть Паста в ближнем бою, да и лайнсвумен в этом эпизоде ​​подняла флажок, зафиксировав офсайд. Завершали поединок команды вообще без центра поля – Десна могла забить после стандарта на второй добавленной арбитром минуте (никто так и не смог пробить), а Шахтер убежал в контратаку, но мощный удар Соломона намертво поймал Паст.

Итак, минимальная победа Шахтера, позволившая "горнякам" увеличить отрыв во главе турнирной таблицы до 10 очков. Теперь в активе подопечных Луиша Каштру 24 очка. У Десны, идущей второй, 14 баллов.