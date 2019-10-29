УПЛ может изменить формат в следующем сезоне – клубы хотят вернуться к соревнованиям в два круга

Favbet Лига 2020/21 может пройти в два круга / УПЛ

Клубы украинской Премьер-лиги склоняются к отмене нынешнего формата проведения соревнований.

Со следующего сезона Favbet Лига может вернуться к классическому формату – в два круга, информирует Sport Arena.

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Большинство клубов украинской элитного дивизиона готовы голосовать за изменение формата. В таком случае, в следующем розыгрыше УПЛ будет 26 туров.

Клубы Favbet Лиги выбирать один из трех вариантов формата чемпионата:

– классический чемпионат в два круга (26 туров);

– чемпионат в два этапа: игра в два круга и разделение на две семерки (32 тура);

– чемпионат в два этапа: игра в два круга и разделение на три группы (4, 4 и 6 команд, 6 команд – в один круг, 4 команды играли бы в два круга) (31/32 туры).

Напомним, начиная с сезона 2020/21 в Favbet Лиге будут выступать 14 команд.

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