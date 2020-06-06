Каштру – о победе Шахтера над Десной: Сложная игра против команды, которая борется за место в Лиге чемпионов

Наставник Шахтера доволен победой над Десной в 25-м туре УПЛ, которая приблизила дончан к очередному чемпионскому титулу.

Шахтер обыграл Десну и вплотную приблизился к чемпионству. "Горнякам" для досрочного оформления чемпионства нужно выиграть еще 2 игры.

Шахтер – Десна – 3:2 – видео голов и обзор матча

"Сложная игра против команды, которая борется за место в Лиге чемпионов. Мы очень быстро забили первый гол и смогли полностью контролировать первый тайм. Во втором по держанию мяча были немного хуже. Результат 3:2 дает нам 3 очка – идем дальше. Мы стремимся стать чемпионами и очень близки к этому. Если обсуждать матч глобально, мы доминировали. Ранний гол действительно помогает команде и делает комфортной игру.

Марлос сейчас переживает хороший момент. Очень квалифицированный футболист, а его технические возможности, его компетентность в коллективных действиях – не новость. Он очень важен для нас. Плюс он забивает голы. Однако, важно сказать, что вся команда была очень компетентной. И в тот момент, когда мы подходим ближе к цели стать чемпионами Украины, хочу сказать, что не только Марлос, а все ребята много работают в течение сезона для того, чтобы мы были успешными", – цитирует Каштру официальный сайт "горняков".

Шахтер удержал победу над Десной в матче с пятью голами и двумя пенальти