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Каштру – о победе Шахтера над Десной: Сложная игра против команды, которая борется за место в Лиге чемпионов

21:16 27 Читати українською
Каштру – о победе Шахтера над Десной: Сложная игра против команды, которая борется за место в Лиге чемпионов
Луиш Каштру / Фото ФК Шахтер

Наставник Шахтера доволен победой над Десной в 25-м туре УПЛ, которая приблизила дончан к очередному чемпионскому титулу.

4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
51’ Марлос
 
Денис Фаворов 32’
Филипп Будковский 88’
4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
32’ Денис Фаворов
51’ Марлос
88’ Филипп Будковский

Шахтер обыграл Десну и вплотную приблизился к чемпионству. "Горнякам" для досрочного оформления чемпионства нужно выиграть еще 2 игры.

Шахтер – Десна – 3:2 – видео голов и обзор матча

"Сложная игра против команды, которая борется за место в Лиге чемпионов. Мы очень быстро забили первый гол и смогли полностью контролировать первый тайм. Во втором по держанию мяча были немного хуже. Результат 3:2 дает нам 3 очка – идем дальше. Мы стремимся стать чемпионами и очень близки к этому. Если обсуждать матч глобально, мы доминировали. Ранний гол действительно помогает команде и делает комфортной игру.

Марлос сейчас переживает хороший момент. Очень квалифицированный футболист, а его технические возможности, его компетентность в коллективных действиях – не новость. Он очень важен для нас. Плюс он забивает голы. Однако, важно сказать, что вся команда была очень компетентной. И в тот момент, когда мы подходим ближе к цели стать чемпионами Украины, хочу сказать, что не только Марлос, а все ребята много работают в течение сезона для того, чтобы мы были успешными", – цитирует Каштру официальный сайт "горняков".

Шахтер удержал победу над Десной в матче с пятью голами и двумя пенальти

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Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер - Десна
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