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Каштру – про перемогу Шахтаря над Десною: Складна гра проти команди, яка змагається за місце в Лізі чемпіонів

21:16 177 Читать на русском
Каштру – про перемогу Шахтаря над Десною: Складна гра проти команди, яка змагається за місце в Лізі чемпіонів
Луїш Каштру / Фото ФК Шахтар

Наставник Шахтаря задоволений перемогою над Десною в 25-му турі УПЛ, яка наблизила донеччан до чергового чемпіонського титулу.

4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
51’ Марлос
 
Денис Фаворов 32’
Пилип Будківський 88’
4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
32’ Денис Фаворов
51’ Марлос
88’ Пилип Будківський

Шахтар обіграв Десну та впритул наблизився до чемпіонства. "Гірникам" для дострокового оформлення чемпіонства потрібно виграти ще 2 гри.

Шахтар – Десна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

"Складна гра проти команди, яка змагається за місце в Лізі чемпіонів. Ми дуже швидко забили перший гол і змогли цілковито контролювати перший тайм. У другому за триманням м’яча були трохи гірші. Результат 3:2 дає нам 3 очки – прямуємо далі. Ми прагнемо стати чемпіонами і є дуже близькими до цього. Якщо обговорювати матч глобально, ми домінували. Ранній гол справді допомагає команді й робить комфортнішою гру.

Марлос зараз переживає гарний момент. Дуже кваліфікований футболіст, а його технічні можливості, його компетентність у колективних діях – не новина. Він є дуже важливим для нас. Плюс він забиває голи. Однак, важливо сказати, що вся команда була дуже компетентною. І тієї миті, коли ми підходимо ближче до мети стати чемпіонами України, хочу сказати, що не лише Марлос, а всі хлопці багато працюють протягом сезону для того, аби ми були успішними", – цитує Каштру офіційний сайт "гірників".

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Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Десна
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