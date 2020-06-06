Каштру – про перемогу Шахтаря над Десною: Складна гра проти команди, яка змагається за місце в Лізі чемпіонів

Наставник Шахтаря задоволений перемогою над Десною в 25-му турі УПЛ, яка наблизила донеччан до чергового чемпіонського титулу.

Шахтар обіграв Десну та впритул наблизився до чемпіонства. "Гірникам" для дострокового оформлення чемпіонства потрібно виграти ще 2 гри.

Шахтар – Десна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

"Складна гра проти команди, яка змагається за місце в Лізі чемпіонів. Ми дуже швидко забили перший гол і змогли цілковито контролювати перший тайм. У другому за триманням м’яча були трохи гірші. Результат 3:2 дає нам 3 очки – прямуємо далі. Ми прагнемо стати чемпіонами і є дуже близькими до цього. Якщо обговорювати матч глобально, ми домінували. Ранній гол справді допомагає команді й робить комфортнішою гру.

Марлос зараз переживає гарний момент. Дуже кваліфікований футболіст, а його технічні можливості, його компетентність у колективних діях – не новина. Він є дуже важливим для нас. Плюс він забиває голи. Однак, важливо сказати, що вся команда була дуже компетентною. І тієї миті, коли ми підходимо ближче до мети стати чемпіонами України, хочу сказати, що не лише Марлос, а всі хлопці багато працюють протягом сезону для того, аби ми були успішними", – цитує Каштру офіційний сайт "гірників".

Шахтар втримав перемогу над Десною в матчі з п'ятьма голами та двома пенальті