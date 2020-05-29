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Карвахаль получил от Соля приглашение перейти в Динамо – игрок Реала обещает подумать

16:09 142 Читати українською
Карвахаль получил от Соля приглашение перейти в Динамо – игрок Реала обещает подумать
Дани Карвахаль / Getty Images

Форвард Динамо Фран Соль сватает своего соотечественника Дани Карвахаля из Реала в киевский клуб.

Шуточный разговор между двумя испанцами произошел во время интервью нападающего Динамо со SportArenaTV.

Соль имел значительно более привлекательнее предложения, чем Динамо – аргументы Суркиса и Хацкевича были сильнее денег

Соль: Привет, дружище. Есть хорошие новости – говорят, что тебя хочет подписать киевское Динамо. Пойдешь?

Карвахаль: Меня в Динамо? Даже не знаю, брат. Дайте мне время на размышления.

С: Давай, брат, будем вместе зажигать. Как у тебя вообще дела?

К: Со мной все в порядке, а ты как?

С: У нас ситуация с коронавирусом уже также нормальная, все хорошо. Когда в Реале возобновят командные тренировки?

К: Вчера уже все вместе занимались.

С: Мы начинаем чемпионат 30 июня, но пока неясно, когда у нас будет отпуск. Ладно, друг, большое тебе спасибо. Тогда до встречи в Динамо.

Напомним, Соль и Карвахаль вместе воспитывались в системе Реала, однако закрепиться в составе "сливочных" смог только защитник.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Испания Фран Соль Фран Соль Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль Реал Мадрид Реал Мадрид
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