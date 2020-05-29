Карвахаль получил от Соля приглашение перейти в Динамо – игрок Реала обещает подумать

Форвард Динамо Фран Соль сватает своего соотечественника Дани Карвахаля из Реала в киевский клуб.
Шуточный разговор между двумя испанцами произошел во время интервью нападающего Динамо со SportArenaTV.
Соль имел значительно более привлекательнее предложения, чем Динамо – аргументы Суркиса и Хацкевича были сильнее денег
Соль: Привет, дружище. Есть хорошие новости – говорят, что тебя хочет подписать киевское Динамо. Пойдешь?
Карвахаль: Меня в Динамо? Даже не знаю, брат. Дайте мне время на размышления.
С: Давай, брат, будем вместе зажигать. Как у тебя вообще дела?
К: Со мной все в порядке, а ты как?
С: У нас ситуация с коронавирусом уже также нормальная, все хорошо. Когда в Реале возобновят командные тренировки?
К: Вчера уже все вместе занимались.
С: Мы начинаем чемпионат 30 июня, но пока неясно, когда у нас будет отпуск. Ладно, друг, большое тебе спасибо. Тогда до встречи в Динамо.
Напомним, Соль и Карвахаль вместе воспитывались в системе Реала, однако закрепиться в составе "сливочных" смог только защитник.
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